Où cours-tu donc ? La rencontre nationale des Chrétiens en Grande Ecole

Les 28 et 29 janvier 2017, Lyon accueille la rencontre nationale des Chrétiens en Grande Ecole pour un temps de temps de formation, de prière et de rencontre. Des étudiants de toute la France se rassembleront autour du thème « Où cours-tu donc ? Chercheurs de Dieu en quête de temps ». Une invitation pour les jeunes à se poser la question de la place de Dieu dans leur vie, au milieu des multiples activités de leurs vies d´étudiants et à enraciner Dieu dans leur présent. Avec une question au coeur du thème « Comment comme croyant, pourrons-nous prendre le temps de la rencontre du Christ, Dieu qui rentre dans le cours du temps ? Où trouver ce temps ? » Rencontres.