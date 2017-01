Emmaüs : la mission auprès des exclus

10 ans après la mort de l´Abbé Pierre, le mouvement d´Emmaüs continue à lutter chaque jour contre la pauvreté. Après plus de 60 ans de combat, Emmaüs met toujours l´homme au coeur de son action et développe des solutions originales de solidarité pour lutter contre l´exclusion : des structures d´insertion, d´action sociale, de logement, ou SOS Familles Emmaüs pour soutenir financièrement des ménages en grande précarité. Avec comme objectif principal d´agir avec les personnes exclues elles-mêmes pour les aider à devenir actrices de leur changement. Quatre piliers la soutiennent : la solidarité, l´accueil inconditionnel, l´autonomie par l´activité et le développement durable. Quel est aujourd´hui l´héritage de l´Abbé Pierre ? Retour sur une mission auprès des plus pauvres d´entre les pauvres.