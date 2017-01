Liban : les enjeux de l´éducation pour les enfants réfugiés syriens

A Kfifane, au nord du Liban, près de 150 enfants réfugiés syriens de 3 à 15 ans sont scolarisés chaque matin dans une école de l´association Offre Joie, et reprennent une scolarité que beaucoup avaient abandonnée depuis des mois. Car pour l´association, créée en 1985, l´avenir du pays syrien passe par des citoyens formés et éduqués. Tous ont fui leur pays en guerre, et vivent dans des conditions de pauvreté importante. Les familles elles-mêmes résistent parfois à une éducation pour leurs enfants pour des raisons financières et culturelles. Ici, si les élèves sont tous musulmans, les professeurs sont chrétiens. Leur but : sortir les jeunes de la spirale de la violence et leur permettre d´oublier les horreurs de la guerre et l´exil. Car dans cette école, à côté de l´enseignement, l´accent est aussi mis sur l´apprentissage de la vie en commun. La connaissance de l´autre insiste sur les notions d´amour, de respect et du pardon. Pour que désormais, ces enfants puissent rêver d´un avenir et peut-être même d´un retour dans leur pays en étant acteurs de la paix. Un reportage en partenariat avec l´OEuvre d´Orient.