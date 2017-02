Chômage : quelle solidarité ? (5/5)

Accompagner un proche qui est au chômage est souvent très difficile pour la famille. Conjoint, enfants, mais aussi famille élargie, amis, peuvent se sentir démunis. Pourtant, leur rôle comme celui des associations est essentiel et chacun peut apporter une aide à la personne touchée par le chômage. Donner du temps pour garder un enfant pendant un entretien, aider la personne à rédiger un CV ou à rencontrer des personnes, aider parfois financièrement un membre de sa famille... Comment aider les personnes au chômage et quels soutiens leur apporter ? Reportage et éclairage dans Vies de Famille.