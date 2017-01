Chômage : comment construire sa vie ? (4/5)

Lors d´une période de chômage, il est parfois difficile de se projeter dans la vie et de bâtir des projets. Pour un jeune adulte ou un jeune couple, la perspective de fonder une famille peut alors paraître compliquée tant les conséquences financières sont difficiles. Certains hésitent alors à s´engager, d´autres préfèrent patienter avant d´avoir un enfant ... Comment vivre cette situation et construire sa vie malgré le chômage ? Reportage et éclairage dans Vies de Famille.