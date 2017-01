Chômage : comment faire face en famille ? (2/5)

La vie familiale est bouleversée lorsque l´un des conjoints se retrouve sans emploi. Les conséquences touchent toute la famille, du couple aux enfants. Peur de ne pas pouvoir assurer la vie de sa famille, climat d´insécurité ressenti par les enfants, le chômage perturbe l´équilibre et peut aussi déstabiliser le couple en étant source de tensions. Quelles conséquences pour la vie de famille et comment traverser ensemble cette épreuve ? Comment la famille peut-elle aider à faire face ? Reportage et éclairage dans Vies de Famille.