Pascal Perrineau, politologue, est l'invité de "Face aux chrétiens" jeudi 26 janvier 2017. Observateur attentif de l'extrême-droite, Pascal Perrineau constate que le FN séduit "41 % des ouvriers, 33 % des employés, 33 % des locataires de HLM, 35 % des chômeurs". Certes, ce parti reste "solitaire, sans alliances", mais il est désormais animé par une "réelle volonté d'arriver au pouvoir", favorisée par l'éclatement des gauches, dont François Hollande a été le "fossoyeur". Pascal Perrineau insiste sur les "nouvelles préoccupations" des électeurs. Par ordre de priorité : le terrorisme, le chômage, l'immigration et la protection sociale. Le tout sous un régime d'état d'urgence devenu permanent. Aux yeux de Pascal Perrineau, Emmanuel Macron est un "objet politique non identifié". Fruit du système politique et de la Hollandie, il s'en est émancipé. Les ralliements probables de caciques du PS vont-ils lui rendre service ? Sur les questions éthiques et morales, et aussi sur les thèmes régaliens, on est toujours en attente de ces propositions. Sachant que, pour sa part, François Bayrou risquant d'être victime du "Sortez les sortants", un réel espace centriste s'ouvre à Emmanuel Macron.