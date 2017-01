Les chrétiens du Libéria appelés à porter l'Espérance

Eglises du Monde part en Afrique de l´Ouest, au Libéria, l´un des 10 pays les plus pauvres du monde. Le Libéria compte environ 4 millions d'habitants, dont 85% de chrétiens. Parmi eux, 5 % de catholiques, soit environ 100 000 fidèles. L´Organisation mondiale de la Santé a annoncé en juin dernier la fin de l´épidémie d´Ebola. Le bilan est lourd, avec environ 4 800 décès et près de 11 000 personnes infectées par la maladie. La crise sanitaire a eu des répercussions importantes sur l´économie de ce pays, déjà fragilisé par 2 guerres civiles. Quelle est la situation ? Comment l´Eglise accompagne les orphelins d´Ebola, ou encore les plus démunis ? Le père Gérard Sagnol, responsable communication des Missions africaines de Lyon, de retour du Libéria, vient partager son témoignage.