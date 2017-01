Depuis le 4 décembre dernier, l´Autriche a un nouveau président. Il s´agit de l´écologiste indépendant Alexander Van der Bellen, finalement élu après l´annulation du second tour de l´élection présidentielle pour irrégularités. Il l´a emporté sur le candidat d´extrême droite, Norbert Hofer. Comment les catholiques se sont-ils situés dans le débat, alors que le pays fait face à une crise migratoire qui divise les autrichiens ? Coup de projecteur dans l´émission Eglises du Monde sur ce pays de 8,5 millions d´habitants. 60% de la population est catholique. Mais l´Eglise a perdu de nombreux fidèles. Et elle se trouve polarisée d´un côté, avec des catholiques fidèles au magistère de l´Eglise et de l´autre, avec une frange assez importante qui demande des évolutions majeures. En 2014, le pape a encouragé les évêques autrichiens à être véritablement « missionnaires ». Cet appel a-t-il été entendu ? Le père Jérémie Bono apporte son éclairage. Il a exercé pendant 6 ans son ministère dans le diocèse de Vienne.