Fin décembre, 15 000 jeunes catholiques, orthodoxes et protestants, se sont donné rendez-vous à Riga, capitale de la Lettonie, pour la rencontre européenne de Taizé. L´occasion pour Eglises du Monde de s´intéresser à ce pays balte de 2 millions d´habitants, frontalier avec l´Estonie, la Russie, la Biélorussie, et la Lituanie. Cette ancienne république soviétique devenue indépendante en 1991, est membre de l'Union européenne depuis 2004. Les relations avec la Russie restent difficiles, notamment sur la question du statut des russophones qui ne sont pas tous citoyens lettons. Côté religieux, les catholiques représentent près d´un quart de la population, tout comme les orthodoxes et les luthériens. La cohabitation entre les différentes confessions se passe bien dans ce pays modèle d´oecuménisme. La Lettonie n´a pas échappé à la crise économique à partir de 2008. Où en est le pays aujourd´hui? Quels défis pour son avenir? Eclairage avec Imants Liegis , Ambassadeur de Lettonie en France.