Le chanteur italo-belge Frank Michael est cette semaine l´invité d´Emmanuelle Dancourt dans V.I.P. Il démarre sa carrière en 1974 alors qu´il est encore technicien en électronique dans une usine. Son succès va grandissant très rapidement et ne s´est jamais interrompu jusqu´à aujourd´hui. Son public, majoritairement féminin, lui est d´une extrême fidélité et il sait parfaitement lui en être reconnaissant depuis toujours. De « Dites-lui que je l´aime » à « Toutes les femmes sont belles » en passant par « Combien de roses », ses succès les plus populaires, il fait de l´amour son thème de prédilection dans ses chansons. Son dernier opus nommé « Ecouter les femmes » est sorti en novembre 2016 chez Warner Music France. Dans cette émission, il se livre avec beaucoup de douceur et de sincérité sur son parcours étonnant, il partage également sa grande foi chrétienne et en particulier sa dévotion à la Sainte Vierge.