Que demandent les petites entreprises ?

Les petites et très petites entreprises forment le tissu économique et social de la France. Leur proximité avec le tissu local, leur adaptabilité constituent une force. Mais leur vulnérabilité -économique et administrative- est aussi une réalité. Comment les protéger et répondre à leurs besoins ? Réponses avec Joseph Thouvenel, vice-pdt de la CFTC, et Edouard Tétreau, économiste, conseiller de dirigeants d´entreprises.