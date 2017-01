Faut-il réformer le droit de grève ?

C´est un droit, pour lequel se sont battues des générations de travailleurs et d´hommes politiques, un droit que la doctrine sociale de l´Église reconnait comme légitime. Chèrement acquis, le droit de grève est depuis 1946 inscrit dans la constitution. Pour autant, on évoque régulièrement la nécessité de le réformer. Oui, mais comment ? Et dans quel sens ? Comme chaque semaine, retrouvez l´éclairage de Joseph Thouvenel, vice-pdt de la CFTC, et d´Edouard Tétreau, économiste, conseiller de dirigeants d´entreprises.