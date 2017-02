Mal logement, les défis de l'Eglise de France et l'actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur la publication du 22ème rapport de l´état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre. Il a été présenté aujourd´hui à l´Arche de la Défense, à Paris. La situation s´aggrave. Face à l´impuissance des politiques, la fondation Abbé Pierre a fait 15 propositions aux candidats à la présidentielle. Après l´attentat à Québec, les fidèles se sont rassemblés hier soir à Montréal pour prier pour les victimes. Parmi eux, le premier Ministre Justin Trudeau. Il s´est exprimé sur l´humilité et la bonté de la prière pour les victimes. Dans cette édition, Sa Béatitude Louis Raphaël Ier Sako, Patriarche de Babylone des Chaldéens réagit au décret anti-immigration signé vendredi par le président des Etats-Unis, Donald Trump. Il parle d´un décret injuste. Nous vous proposons également un reportage au coeur de la Rencontre Nationale des Chrétiens en Grandes Ecoles, le week-end dernier à Lyon. Comme chaque mardi, retrouvez la Chronique du Monde. Le père Meza nous parle du mur voulu par Donald Trump pour séparer le Mexique et les Etats-Unis. Ces derniers jours, les médias ont beaucoup parlé du vote des catholiques, de la parole et de l´influence de l´Eglise dans le débat public. Dans notre dossier, le père Marc Rastoin, jésuite, nous livre un autre regard. Récemment, il a publié une analyse dans le magazine jésuite italien « La Civiltà Cattolica » sur les défis de l´Eglise aujourd´hui.