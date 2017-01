L´Ordre de Malte, Délit d´entrave numérique à l´IVG et l´actu de la semaine

A la Source

Mardi et jeudi à 21h45

Présenté par Olivier de Keranflec’h

A la Source, un magazine pour comprendre l'actualité de l'Église. La rédaction se mobilise pour décrypter et mettre en perspective l'information religieuse de la semaine. Au programme : reportages, revue de presse, décryptage d'experts, analyses des directeurs de rédaction de la presse chrétienne, ainsi que tour à tour le regard décalé sur l'actualité de Mgr Jean-Michel di Falco et des Pères Jean-Robert Armogathe, Bernard Devert et Matthieu Rougé.