Chiffres sur la pédophilie, Irak et l´actu de la semaine.

Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur les chiffres publiés par la Conférence des Evêques de France, après une enquête menée sur le nombre de cas de pédophilie dans l´Eglise. Mgr Crepy, président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie, réagit avec clarté sur ces chiffres. Dimanche dernier, les évêques indien ont appelé à) une journée de prière pour le père Tom Uzhunnalil, toujours retenu en otage au Yémen. Un pays dont on parle peu, meurtri par une guerre civile depuis deux ans. Christian Lochon, spécialiste du monde arabe, nous donne des précisions sur la situation au Yémen. Nous vous propsons également un reportage sur la Marche Pour La Vie. Aujourd´hui, la Cour Européenne des droits de l´Homme a estimé, dans l´affaire Paradiso, que l´Italie avait eu raison de retirer aux adultes commanditaires la garde d´un enfant obtenu illégalement par mère porteuse, / Grégor Puppinck, Directeur de l´ European Centre for Law and Justice nous dit les conséquences de cette décision/ Dimanche dernier, les journalistes de KTO ont suivi la manifestation à Paris. Ils ont constaté un changement de langage pour alerter politiques et citoyens sur le drame de l´avortement. Dans la Chronique du Monde, le père Bader nous parle des Chrétiens d´Irak réfugiés en Jordanie qui nous donnent une leçon de dignité. Dans le dossier, il est également question des chrétiens d´Irak. Philippine de Saint Pierre, directrice générale de KTO revient tout juste d´un séjour dans ce pays avec l'Oeuvre d´Orient. Elle témoigne de l´état d´esprit des chrétiens dans le pays et de la situation sur place.