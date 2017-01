Marche Pour la Vie, Primaires de la gauche et l'actu de la semaine

Ce jeudi, dans « A La Source », nous revenons sur le séisme qui a frappé hier le centre de l´Italie. Il y a de nombreuses victimes et de gros dégâts. Le chef de mission du CISOM à Montereale s´exprime dans cette édition. Il nous dit notamment que les secours doivent aussi faire face à la neige abondante. Ce matin, le pape François a exprimé son soutien à « La Marche Pour La Vie ». Dimanche prochain, une manifestation est organisée à Paris pour alerter sur le drame de l´avortement. Précisions avec les porte-paroles du mouvement, Emile Duport et Nicolas Sevilla. Nous vous proposons également un témoignage, en cette période de grand froid, de Pablo. Il y a encore un mois, il était sans-abri. Grâce à la solidarité d´habitants de son quartier, il a pu retrouver un logement. Et puis vous pourrez découvrir l´association CathoVoice, avec sa présidente Amélie Pélissie. CathoVoice forme les catholiques à prendre la parole à la radio ou à la télévision. Dans sa chronique, le père Bernard Devert nous rappelle que respecter l´homme, c´est respecter Dieu. Comme chaque jeudi, retrouvez votre revue de presse. Dans le dossier, il est question des primaires de la gauche, et de l´avenir du Parti Socialiste, avec nos éditorialistes, Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne et Louis Daufresne, de Radio Notre-Dame.