Grand froid, Synode des jeunes et l´actu de la semaine

Ce mardi la rédaction de KTO vous fait découvrir l´application Entourage. En cette période de grand froid, elle propose un peu de chaleur humaine en aidant les sans-abris de son quartier. Créée par un entrepreneur chrétien engagé, cette application numérique a été récompensée dimanche dernier par le Président de la République François Hollande. A quelques jours de la 64ème journée mondiale des lépreux, le docteur Johnson, conseiller médical de la Fondation Raoul Follereau nous dit pourquoi la lèpre est toujours un facteur d´exclusion pour les personnes contaminées. Dans cette édition, le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon s´exprime depuis Manille, aux Philippines. Il est l´envoyé extraordinaire du pape François au IVème Congrès Mondial de la Miséricorde. Le père Alphonse Seck, de la Commission Justice et Paix au Sénégal nous apporte des précisions sur l´afflux de réfugiés gambiens à la frontière du Sénégal, mais aussi d´autres pays. La Gambie rencontre une période de crise, avec la menace d´un conflit armé dans les prochains jours si le président sortant, Yaya Jammeh, continue à refuser de quitter le pouvoir. Dans la Chronique du Monde, Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle des postes d´intervenants en soins spirituels, spécificité canadienne, qui sont menacés. Dans le dossier, Soeur Nathalie Becquard, directrice du service national pour l´évangélisation des jeunes et pour les vocations revient sur le document préparatoire pour le synode 2018 sur les jeunes, la foi et les vocations, publié par le Vatican vendredi dernier.