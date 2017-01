Migrants, identitaire et l´actu de la semaine

Ce jeudi, la rédaction de KTO vous propose un reportage exceptionnel sur l´île de Lampedusa, au large de la Sicile, avec les bénévoles de l´Ordre de Malte. Trois jours avant la 104ème journée mondiale du migrants et du réfugié, découvrez la mission difficile de ces jeunes bénévoles, dont dépendent des vies humaines. Dans cette édition, retrouvez le témoignage du pasteur Mansour Borji, à l´occasion de la publication du rapport de l´association évangélique Portes Ouvertes sur la persécution des chrétiens dans le monde. Il témoigne de la situation compliqué des chrétiens en Iran aujourd´hui. Jean-Marie Valentin, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens fera un retour sur la présence d´une délégation des EDC au salon consacré à la haute technologie qui s´est tenu Las Vegas, aux Etats-Unis. Découvrez en fin de journal un extrait du dernier single du tout nouvel album du groupe « Les Guetteurs ». Dans sa chronique, le père Rougé nous dit la légitimité pour un politique de se déclarer chrétien. France Catholique, La Vie, Famille Chrétienne, Réforme : comme chaque jeudi, retrouvez votre revue de presse. Jeudi dernier, l´hebdomadaire La Vie a lancé le débat sur la tentation identitaires chez les catholiques, à l´occasion de la sortie de deux ouvrages sur la question. Dans notre dossier, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie confrontent leurs points de vue sur la question de l´identité et du catholicisme.