Voeux du Pape au Corps diplomatique, Le Religion et les politiques et l´actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction revient sur les voeux du Pape François au Corps diplomatique. Hier, le Saint Père a dit les caps de la diplomatie du Saint-Siège et a rappelé le rôle essentiel des Etats et des religions pour promouvoir la paix. Le Vème Forum Européen orthodoxe-catholique s´est ouvert hier à Paris, sur le thème : « l´Europe dans la crainte de la menace du terrorisme fondamentaliste et la valeur de la personne et la liberté religieuse ». Nous vous proposons un extrait du discours d´ouverture du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris. Samedi, l´église orthodoxe russe a célébré Noël. Nous vous proposons un reportage à la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité à Paris, où des célébrations de Noël ont eu lieu pour la première fois depuis son inauguration. Ce jour, un forum Wahou, s´est achevé à Paris. Pendant deux jours, prêtres et séminaristes ont réfléchi sur l´apport de la théologie du Corps développée par Jean-Paul II. Vous pourrez entendre des intervenants dans cette édition Cette semaine, dans la Chronique du Monde, le père Mezza nous parle de la 5ème rencontre hispanique qui a lieu aux Etats-Unis. Un évènement à l´initiative des évêques du pays. L´invité du dossier est professeur de philosophie politique à l´ICP. Bernard Bourdin nous explique pourquoi la religion fait son retour sur le devant de la scène politique