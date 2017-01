Nouveau Dicastère, RDC et l´actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur la création du nouveau dicastère pour le développement humain intégral, voulu par le Pape François, avec toutes les précisons concernant son domaine de compétence. Dans cette édition, Mgr Tobji, archevêque maronite d´Alep en Syrie témoigne des améliorations dans sa ville depuis la défaite des rebelles. Pour la première fois depuis 4 ans, Il a pu célébrer la messe de Noël dans la cathédrale Saint-Elie. Du 28 décembre au 1er janvier, es milliers de jeunes se sont retrouvés en Lettonie pour la rencontre oecuménique et européenne annuelle proposée par la communauté de Taizé. Nous revenons dans cette édition sur cet évènement avec un reportage. Découvrez également des initiatives originales pour maintenir le lien intergénérationnel. De jeunes entrepreneurs se sont emparés des nouvelles technologies pour rapprocher les plus jeunes et les plus âgés. Dans la chronique du monde, Régis Anouil décrypte la IXème Assemblée nationale des représentants catholiques qui a eu lieu en Chine la semaine dernière. Dans le dossier, nous vous proposons un éclairage sur la situation en République Démocratique du Congo, après l´accord entre l´opposition et la majorité en place, fruit de la médiation menée par les évêques du pays. Maître Hamuly Rety, spécialiste de la République Démocratique du Congo et engagé pour la Paix dans le pays nous explique pourquoi l´Eglise a eu autant de poids dans les négociations.