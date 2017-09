Rodin au pied des cathédrales

Deux tiers des 7.000 dessins d´Auguste Rodin, crayonnés dans une multitude de carnets, sont des esquisses de corps féminins, un tiers des relevés de sculptures, de porches, de voûtes, de piliers, de flèches, qu´il a effectués lors de ses nombreuses visites des cathédrales. Il faut suivre Rodin dans sa quête des secrets de ces sculpteurs et architectes anonymes du Moyen Age pour comprendre comment il trouve là une constante source d´inspiration, mille motifs d´admiration, une multitude de liens avec la sculpture du monde entier qu´il entend prolonger : pour lui, Chartres c´est notre Parthénon. En mettant nos pas dans les pas de Rodin, fabriquant un itinéraire à partir de ses notes de voyages, de ses carnets de dessins, nous allons épouser le regard de Rodin devant six de ces monuments, l´entendre penser, l´écouter (se) parler de ses émotions, des leçons qu´il reçoit, des souvenirs de son enfance, de ses oeuvres en gestation ou déjà célèbres. Et nous aurons alors de son oeuvre entière une clé inattendue qui se révèlera vite essentielle, proclamée par lui-même. UNE COPRODUCTION KTO/MAT PRODUCTION 2017 - Réalisé par Jean-Paul Fargier