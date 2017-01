Waouh ! Groupe de pop-rock chrétien

Portrait d'artiste

Mardi à 20h35.

Sculpteurs, peintres, orfèvres, dessinateurs, comédiens, chanteurs… Chaque mardi, KTO part à la découverte d’un nouvel artiste chrétien et de son histoire. Il ouvre son atelier et raconte son univers créatif, ce qui l’inspire, et la place de la foi dans sa démarche artistique.

Un reportage signé Emmanuel Querry.