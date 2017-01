Djamel Guesmi, metteur en scène et comédien

Au sein de la troupe des Tréteaux du monde, Djamel Guesmi est très polyvalent. Nous découvrons ce comédien et metteur en scène à la chapelle saint-Louis de la Salpêtrière quelques heures avant la représentation de la pièce « le Petit pauvre » de Jacques Copeau, dans laquelle il incarne saint François d'Assise. Une grande figure qui a complètement transformé sa vie. Il est en effet passé par des chemins douloureux avant de découvrir le Christ et de prendre en main sa propre histoire. Découverte de cet homme discret, touché par la vie et la mystique de saint François d´Assise.