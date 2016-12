Noël, Berlin et l'actu de la semaine

Ce jeudi, dans A la Source, le pasteur de l´église du Souvenir à Berlin s´exprime sur la nécessité de ne pas tomber dans la haine après les attentats de lundi. Depuis 3 jours, , les allemands sont nombreux à venir se recueillir dans l´église du Souvenir, située sur les lieux d´attaque. Nous vous proposons également deux témoignages depuis Alep, en Syrie. Celui d´Alexandre Goodzary , chef de mission en Syrie pour l´association SOS Chrétien d´Orient, et celui du père Ziad, jésuite à Alep. Tous les deux disent combien la population est soulagée après l´arrêt des combats, mais ils rappellent que la situation est loin d´être apaisée. A quelques jours de Noël, les séminaristes de Paris annonce la Bonne nouvelle aux passants et aux touristes dans les rues de la capitale. Nous les avons suivi sur le parvis de Notre-Dame.Nous avons également rencontré les bénévoles de l´association Macadam. Hier soir, comme chaque semaine, ils sont allés à la rencontre de sans-abris. Dans sa chronique, le père Armogathe revient sur un évènement qu´il a identifié comme étant l´un des plus importants de l´année : l´élection du président américain Donald Trump. Comme chaque jeudi, retrouvez votre revue de presse. Dans notre dossier, Benoit Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin et Louis Daufresne, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame échange autour de la politique d´accueil des réfugiés en Allemagne, après l´attentat de lundi.