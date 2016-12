Attentats à Berlin, Noël solidaire et l'actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction revient largement sur l´attentat qui touché la capitale de l´Allemagne, Berlin. Hier un camion a foncé sur une foule, dans un marché de Noël, faisant 12 morts et plus d´une cinquantaine de blessés. Matthias Kopp, le porte-parole des évêques allemands s´exprime dans cette édition : il nous dit que les églises seront ouvertes pour tous, et souligne que ce sont les allemands de toutes confessions qui ont été visées. L´aumônier de la communauté catholique francophone, le père Wolgan Sedlmeier témoigne également du désarroi des allemands vivant en France. Nous revenons également dans cette édition sur la situation en République Démocratique du Congo, avec le porte-parole de la conférence des évêques de la République Démocratique du Congo. Depuis plus de 15 jours, l´Eglise à endosser le rôle de médiateur pour que le pays ne sombre pas, alors que le mandat du Président Kabila s´est achevé ce jour. Nous vous proposons également un reportage dans la paroisse Saint Léon à Paris. Une crèche d´Alep y a été installé. Dans la chronique du Monde, depuis Québec, Jasmin Lemieux-Lefebvre revient sur le message de Noël du Cardinal Lacroix. Dans le dossier, nous recevons Emilie Chanson, chargée de mission démarche fraternité pour la Société Saint Vincent de Paul. Elle nous dit en quoi les réveillons solidaire de Noël sont aussi un temps pour recréer dans la durée un lien avec les personnes esseulées pour recréer dans la durée un lien avec les personnes esseulées. A la Source du 20/12/2016.