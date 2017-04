Le Quèsaco poursuit sa montée vers Pâques avec le mot « Passion ». Et vous allez voir que pour les gens que nous avons interrogés dans la rue, ce terme est principalement synonyme d´amour et de loisirs. Mais la Passion, c´est avant tout un épisode majeur du Nouveau Testament, et vous allez tout savoir sur son sens spirituel grâce au Père Klasen.