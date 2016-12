La Centrafrique fête le premier cardinal centrafricain de son histoire ! Acteur majeur de la paix dans son pays, aux côtés de l´imam et du pasteur de la capitale, l´archevêque de Bangui ne cesse pas d´aller à la rencontre des populations touchées par des violences ethniques et traumatisées par près de 4 ans de guerre civile. Malgré l´instabilité du pays, le pape François avait choisi il y a un an de se rendre dans le pays peu avant les élections présidentielles afin d´encourager à la paix. Et il avait appuyé l´action courageuse de l´archevêque de Bangui. Le 19 novembre dernier, le Saint-Père l´a créé cardinal à Rome. A l´occasion de son passage en France, la rédaction de KTO reçoit le cardinal Dieudonné Nzapalainga sur la situation actuelle en Centrafrique et ses projets courageux pour les populations déplacées et les jeunes. Ne pas manquer le témoignage de paix de cette nouvelle figure de l´Eglise en Afrique, qui s´est révélée à travers les années de guerre et de chaos.