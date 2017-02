#PitchMyChurch2 est le second rendez-vous pour les geeks cathos, avec le pitch de projets chrétiens d'innovation numérique. Cette soirée Eglise et Innovation numérique, retransmise par KTO depuis le Collège des Bernardins, entend stimuler la créativité de ces passionnés au service de l'Eglise catholique et de l'évangélisation, et permettre la rencontre entre porteurs de projets, investisseurs et médias.