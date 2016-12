Pour Nouméa, la prochaine grande échéance politique est évidemment le référendum d´autodétermination prévu par les accords de Nouméa en 1998. Le vote devrait être organisé au plus tard en 2018. Mgr Michel-Marie Calvet revient sur le contexte dans l´archipel de Nouvelle-Calédonie, situé à plus de 20 000 kilomètres de l´Hexagone. Il s´exprime sur les fortes tensions politiques actuelles et la crise du cours du nickel, principale ressource, qui fragilise l´avenir économique. Archevêque de Nouméa depuis plus de 36 ans, Mgr Calvet évoque par ailleurs l´histoire du diocèse et présente les principaux enjeux pour l´Eglise catholique aujourd´hui : l´inculturation, l´éducation et le dialogue entre les différentes ethnies.