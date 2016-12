Audience générale du 21 décembre 2016

Poursuivant sa catéchèse sur le thème de l'espérance, le pape François déclare que pour que Noël soit une fête il faut accueillir Jésus car "Chaque `oui´ adressé à Jésus qui vient est un germe d´espérance". Le Pape a par ailleurs insisté sur l'importance de "s'arrêter devant la crèche, et regarder combien l'espérance est représentée à travers ses personnages". Le Pape a achevé sa catéchèse en se penchant sur la figure des bergers, "humbles et pauvres". Le mercredi, le Pape François dispense la catéchèse lors de l'Audience générale à 10h00. Retransmis et traduit en direct par KTO.