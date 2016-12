Jean-François Kieffer, auteur et dessinateur de BD

C´est chez lui, dans la région de Commercy que nous retrouvons le dessinateur des Aventures de Loupio. Alors qu´il prépare le second volet des contes musicaux de son personnage fétiche, Jean-François Kieffer nous fait découvrir son quotidien avec son épouse Fabienne. Les animaux de sa maison-ferme, son atelier d´artiste et une séquence musicale sont au programme de cet entretien drôle et spirituel à la fois.