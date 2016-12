Plus que quelques jours avant la Nativité, et votre crèche est probablement déjà installée au coeur de votre foyer : le petit lit de paille, vide pour le moment, Marie, Joseph, l´âne et le boeuf qui attendent la venue du Messie. Mais pour ces deux animaux historiques de la crèche, attendez-vous à être surpris. En découvrant cette semaine le mot « apocryphes », Loïc Landrau et le Père Klasen vont encore vous étonner...