Mgr Xavier Malle, nouvel évêque de Gap et d'Embrun

Le Pape François a nommé, ce samedi 8 avril 2017, Mgr Xavier Malle évêque du diocèse de Gap et d´Embrun. Du Sanctuaire Notre-Dame de la Prière de l´Ile-Bouchard dont il était le recteur depuis 2011, Mgr Malle va retrouver la dévotion mariale au sanctuaire Notre-Dame du Laus, fortement mis en valeur par son prédécesseur, Mgr di Falco-Léandri. Prêtre de la Communauté de l'Emmanuel, Mgr Malle était aussi jusqu'à présent curé des paroisses Notre-Dame-en-Bouchardais et Saint-Vincent-de-Paul-de-Richelieu. Depuis 2013, il était doyen du doyenné de Chinon et membre du Conseil épiscopal du diocèse de Tours pour lequel il a été ordonné prêtre en 2000. Il succède donc à Mgr Jean-Michel di Falco Léandri, qui, atteint par la limite d´âge, a remis sa démission au Pape. L´ordination épiscopale de Mgr Xavier Malle aura lieu le dimanche 11 juin à 15h en la Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap.