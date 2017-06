Les jeunes et la pagaille dans l´Eglise, sans langue de buis

Mettez la pagaille ! Le Pape François ne cesse de le répéter aux jeunes. Mais concrètement, quelle place les jeunes ont-ils réellement dans l'Eglise ? Un questionnaire mis en ligne par le Vatican invite tous les jeunes à travers le monde à prendre la parole, et de nombreux groupes répondent actuellement à la consultation, pour préparer le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel à Rome en octobre 2018. Pour apporter sa contribution, KTO invite des jeunes à prendre la parole : étudiants, responsables d´aumôneries, jeunes professionnels. Et ça décoiffe ! Avec leur franc-parler, ils dialoguent avec Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, sur ce qu'ils veulent apporter à l´Eglise et ce qu'ils en espèrent, leurs joies mais aussi les résistances auxquelles ils se heurtent. Un échange pastoral sans langue de buis, qui permet de découvrir la vitalité de la foi des jeunes catholiques en France, déterminés à faire bouger l'Eglise et sur qui repose l'évangélisation de toute une génération.