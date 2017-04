La vie spirituelle des prêtres, Sans langue de Buis

L´Eglise s´interroge-t-elle suffisamment sur la vie spirituelle de ses prêtres ? Pas plus qu´un autre, le prêtre n´est protégé du risque de noyer sa vie dans les tracasseries du quotidien. Comment laisser une place centrale à Dieu alors même qu´on lui a consacré toute sa vie ? Si elle peut sembler paradoxale, la question n´est pas si saugrenue devant le défi de nourrir la vie spirituelle des autres, la réalité de nos modes de vie, et la solitude parfois... Comment devenir, puis demeurer un pasteur heureux, solide, rayonnant, bref selon le coeur de Dieu ? Des prêtres, mais aussi des fidèles laïcs, échangent avec Mgr Eric Aumônier, évêque de Versailles. Un dialogue pastoral sur un sujet rarement abordé, et pourtant crucial pour la vitalité spirituelle de l´Eglise catholique. Pour faire parvenir vos témoignages ou questions avant l´émission : sanslanguedebuis@ktotv.com et réagir en direct : #SansLanguedeBuis.