Épisode 50 - La communion des saints est l'Église, c'est la communion de la même foi, des sacrements, des charismes et de la charité. Les anges, les saints et les âmes du purgatoire sont unis à nous, ils se préoccupent de nous et ils intercèdent pour nous auprès de Dieu. Mais ,nous qui sommes sur terre, nous pouvons aussi intercéder pour les autres.