Jésus monte au ciel

Episode 46 - La dernière chose que nous proclamons dans le Credo au sujet de Jésus est sa montée au ciel, ce que l´on appelle l´Ascension, et son retour à la fin des temps dans la gloire. Ce retour du Christ, même s´il sera précédé d´épreuves et de moments difficiles, est pour nous une espérance, car ce sera la fin de tout mal et de toute souffrance ; ce sera la révélation aux yeux de tous de la gloire et de la beauté de Dieu.