La résurrection est un fait historique

Episode 45 - La Résurrection du Christ est un fait physique, concret et historique. Ce n´est ni une façon de parler, ni une illusion collective. La foi des apôtres dans la Résurrection est née de l'expérience directe de leur réalité de Jésus ressuscité. Le corps avec lequel Jésus se présente à eux est le même que celui qui a été martyrisé et crucifié, et ce corps, rempli de la puissance du Saint-Esprit, participe à la vie divine.