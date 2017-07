le-signe-de-la-croix

Episode 43 - Dieu a voulu se servir de la souffrance humaine, cette souffrance inéluctable dans notre vie, pour nous montrer jusqu'où il nous aime, et à quel point le péché est grave. Ce salut doit être accepté par chacun d´entre nous, chacun doit participer à son sacrifice. Les sacrements, et particulièrement le Baptême et l´Eucharistie, sont le moyen que Dieu a « inventé » pour nous faire parvenir la Rédemption. « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence » (Claudel).