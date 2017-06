La croissance de Marie en Grâce

Episode 41 - Bien qu'immaculée, Marie a participé à la condition humaine. Elle va ainsi subir les conséquences du péché originel que sont par exemple la souffrance et la mort. Elle a cependant choisi de toujours laisser passer Dieu à travers elle et de suivre jusqu´au bout son Fils. Pour la Vierge Marie, la résurrection est déjà accomplie : par-là, elle ressemble encore plus à son Fils qui lui aussi, est au ciel avec son corps. C´est ce qu´on appelle l´Assomption.