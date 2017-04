Les conséquences du péché originel

Episode 31 - L´harmonie originelle est détruite ; toute la Création, et pas seulement l´être humain, est touchée par le péché de l´homme. Ce constat permet un regard lucide sur la situation de l´homme et de son agir dans le monde. Savoir que l´homme a une nature blessée, inclinée au mal, mais non pas définitivement mauvaise, évite de graves erreurs dans le domaine de l´éducation, de la politique, de l´action sociale et des moeurs.