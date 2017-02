Dieu et la Création

Episode 20. Premières réflexions de Mgr Jean-Marie Le Vert sur la Création. Créer veut dire « faire exister à partir de rien ». Dieu est infiniment plus grand que toutes ses oeuvres, mais est présent au plus intime de ses créatures. La Création est l´oeuvre de toute la Trinité. Elle n´est pas achevée, elle a un but : devenir nouvelle dans et par le Christ.