L´Esprit-Saint, qui procède du Père et du Fils

Episode 18. Ce qui nous est révélé de l´Esprit Saint et de son action, dans l´Ecriture, nous montre qu´il est toujours en rapport avec l´amour et qu´il est la source de l´amour. L´amour « procède » de deux amoureux. Comme le Père et le Fils sont parfaits, leur amour mutuel est nécessairement parfait, parce qu´ils aiment parfaitement, et que chacun aime quelqu´un de parfait. Dieu seul étant parfait, cet amour est Dieu.