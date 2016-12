Dieu le Père

Pour un chrétien, le Dieu de la Bible est celui que révèle Jésus-Christ. Et celui-ci appelle Dieu son Père, révélant qu´il est aussi notre Père. Ce qui est proprement et spécifiquement chrétien consiste dans une communion intime et personnelle avec Dieu, et dans la conscience d'être enfant, fils de Dieu, dit Mgr Jean-Marie Le Vert.