Le Pape François et le mariage : continuité ou évolution ?

Jeudis Théologie

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir suivre des cours de théologie. Et pourtant, c’est bien nécessaire, pour mieux répondre aux questions d’un monde en demande sur la foi chrétienne, et sa cohérence. KTO propose les « Jeudis théologie », un rendez-vous hebdomadaire proposé dans le cadre du prestigieux Collège des Bernardins, chaque jeudi à 10h25 et jusqu’à la fin de la saison 2015-2016.

Cet enseignement théologique régulier et accessible à tous est donné par différents professeurs de qualité, dans le grand amphithéâtre des Bernardins. Un moyen pratique d’approfondir son intelligence de la foi et de la nourrir. Le thème traité cette année, et proposé par le Collège des Bernardins, porte sur la miséricorde.