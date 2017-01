Les réseaux chrétiens auprès des migrants

L´appel du pape François, lancé il y a un peu plus d´un an aux paroisses et communautés religieuses d´Europe à accueillir une famille de réfugiés, a suscité une mobilisation particulière des chrétiens et des réseaux d´accueil. Quelle est aujourd´hui la réalité du flux migratoire qui concerne l´Europe ? Qui sont ces migrants, et d´où viennent-ils ? A l´occasion de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 15 janvier, la rédaction de KTO est allée à leur rencontre, de Lampedusa aux rues de la région parisienne. « Les migrants ne sont pas des chiffres. Ce sont des personnes, et doivent être traitées comme telles » a rappelé le pape François depuis Lesbos au printemps dernier, notamment les mineurs, vulnérables. Pour autant, comment allier charité et prudence ? Les inquiétudes sont-elles fondées en ce qui concerne l´identité religieuse des migrants, notamment l´islam. L´émission Hors-les-Murs invite à réfléchir à ce phénomène complexe, au-delà du sort des chrétiens d´Orient qui fuient la guerre et les persécutions. Au fil des reportages et des rencontres, c´est aussi l´engagement croissant des chrétiens et de leurs réseaux auprès des migrants que l´on découvre, des centres d´hébergement jusqu´à l´accueil en famille. Une émission présentée par Etienne Loraillère.