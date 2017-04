L'Orthodoxie, ici et maintenant - Avril 2017

Dans cette édition n°44 de "L'orthodoxie Ici & Maintenant", et après le traditionnel JOURNAL DE L'ORTHODOXIE, Carol SABA reçoit dans le Grand Entretien, Bertrand VERGELY, philosophe, penseur et théologien orthodoxe, qui vient de publier un livre passionnant et passionné, « Traité de résistance pour le monde qui vient » (Editions Le Passeur). Il y déploie une belle vision orthodoxe de l´homme, de l'amour et de la société. "Qu'a-t-on fait de l'amour ? Qu'a-t-on fait de la société ? Que va-t-on faire de la société ? Des questions essentielles" que Bertrand Vergely pose et traite à travers une réflexion pleinement d'actualité sur les ambivalences et les renoncements de notre époque troublée. La vidéo de fin de l'émission revient sur la cérémonie qui a eu lieu à Jérusalem après la fin des travaux de restauration du Saint Sépulcre.