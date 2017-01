L'Orthodoxie, ici et maintenant - Janvier 2017

Comment les évêques du IIème et IIIème siècle ont su conduire les premières communautés chrétiennes, géographiquement dispersées et très diverses, de langue et de culture ? Quel chemin pris vers l'unité visible de cet ensemble au delà de l'unité eucharistique ? Comment la pratique synodale s'est-elle installée ? Quel rôle central a été celui de l'évêque ? Celui d'un vrai catalyseur de paternité et de représentation ? Quelles caractéristiques saillantes de ce christianisme primitif ? Quelles aient été les attitudes et les méthodes pastorales suivies et comment l'institution ecclésiale est venue les refléter ? Quel éclairage nous en donnent les lettres épiscopales de Cyprien de Carthage, d'Irénée de Lyon, l'écclésiologue de l'Eglise, d'Eusèbe de Césarée, son historien, et de tant d'autres figures épiscopales emblématiques de cette période ? Pour parler de ce christianisme des débuts, Carol SABA reçoit Marie François BASLEZ, professeur d'histoire grecque à l'université Paris IV-Sorbonne, spécialiste du christianisme primitif, à l'occasion de la parution récente de son livre: "Les premiers bâtisseurs de l'Eglise, Correspondances épiscopales" chez Fayard. L'émission reviendra aussi sur les temps forts de la visite du Patriarche Kiril de Moscou à Paris début décembre.