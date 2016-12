Fabrice Hadjadj ne fait pas qu´écrire des essais ou des pièces de théâtre. Il aime également raconter des histoires et les mettre en musique. C´était d´ailleurs sa passion de jeunesse, avant que la philosophie et la littérature ne viennent le saisir. Aussi, revenant enfin à ses premières amours, il nous offre ce premier album de chansons où chacun pourra reconnaître le drôle de drame de sa vie quotidienne : du rêve d´une splendide vie antérieure au fait de devenir père, de notre emprisonnement dans le monde de la consommation et des gadgets électroniques à l´amour entre deux êtres impossible à justifier, de l´émerveillement devant les flamants roses à la célébration des toilettes comme dernier lieu de recueillement, Fabrice Hadjadj accompagne ses mots sur des harmonies influencées par la bossa-nova, la soul et le jazz, avec des mélodies qui vont rester en tête. Entouré d´excellents musiciens en formation acoustique et live, on s´apercevra qu´il ne s´agit pas là du caprice d´un brillant philosophe en pleine crise de la quarantaine, mais de la découverte d´une nouvelle voix dans la chanson française.